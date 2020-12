Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme in piazza a Faenza a sostegno della ricerca contro la leucemia

L’Associazione Gemellaggi Citta’ di Riolo Terme in trasferta a Faenza contro la leucemia. Sabato 12 dicembre in piazza a Faenza torna l’appuntamento di solidarietà promosso dall’AIL. A causa dell’indisponibilità di alcuni volontari di Faenza e vista la positiva esperienza degli anni scorsi a Riolo Terme, l’associazione Italiana contro le leucemie-linfomi-mielomi (AIL) ha chiesto il coinvolgimento dell’Associazione riolese a partecipare all’iniziativa natalizia che si svolgerà sabato prossimo in piazza del Popolo, angolo Corso Mazzini.

Sabato 12 dicembre dalle 8,30 alle 12,00, l’Associazione con i propri volontari organizzerà un banchetto in sicurezza dedicato e informativo seguendo le norme anti-contagio Covid-19. Una pioggia di stelle di Natale scenderà quindi su Faenza. Sono le stelle dell’Associazione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie) nell’ambito della manifestazione “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella” sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica. Con un contributo minimo di dodici euro i cittadini faentini possono acquistare una bella stella di Natale da portare a casa o da regalare ad amici o parenti. Quest’anno ci sarà la possibilità di contribuire all’Ail acquistando anche palline per decorare il proprio albero natalizio, un panettoncino o pandorino, cioccolate natalizie con nocciole fondenti o al latte e grazie all’Azienda Agricola Frega di Faenza anche torroncini con noci del territorio e miele di acacia di produzione propria.

“Siamo stati contattati dalla segreteria AIL di Ravenna e abbiamo subito detto SÌ alla loro richiesta di aiuto. Come Associazione Gemellaggi saremo quindi presenti anche sabato mattina al mercato di Faenza. In trasferta, ma per una buona causa! Come a Riolo Termo lo scorso fine settimana, avremo le Stelle di Natale, cioccolate al latte e fondente e per celiaci, pandori e panettoncini, e i bellissimi braccialetti Cruciani con la stella cometa. Speriamo che il popolo faentino risponda in massa e ci faccia fare sold out” dichiara Silvia Mazzanti, Presidente dell’Associazione Gemellaggi Città di Riolo Terme.

Si svolge quest’anno la 32esima edizione della manifestazione e in questi anni si è avuta la possibilità di raccogliere fondi significativi destinati al finanziamento di progetti di Ricerca e Assistenza di alto valore scientifico e sociale e ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue. I rilevanti progressi della Ricerca Scientifica e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti affetti da tumori del sangue, ma è necessario il sostegno di tutti per raggiungere un obiettivo irrinunciabile: rendere leucemie, linfomi e mieloma sempre più guaribili.