Venerdì 11 dicembre un webinar sull’assistenza infermieristica per l’inclusione e contro ogni discriminazione

Venerdì 11 dicembre, dalle 15 alle 18, la Consociazione nazionale delle associazioni Infermiere/i presenterà l’evento “IDEA (Inclusione, Diversità, Eguaglianza e Accesso) nell’assistenza infermieristica” con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sul tema e stimolare il dibattito sullo stigma e la discriminazione nell’ambito delle attività di assistenza sociale e sanitaria, anche attraverso l’analisi delle prese di posizione internazionali sull’assistenza infermieristica.

L’evento rientra nell’ambito della Rassegna “Una società per relazioni: strade alternative alla violenza” in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne e in collaborazione con l’assessorato alle Politiche e Cultura di Genere del Comune. Il presidente CNAI Walter De Caro e la vice presidente Riccarda Suprani sottolineano che il webinar rappresenta non solo un’opportunità per discutere argomenti relativi all’intersezione tra diversità, inclusione, salute, giustizia sociale, uguaglianza e accesso e risorse e servizi, sia per le persone assistite sia per i professionisti, ma anche uno spazio per connettersi con altre persone e impegnarsi in un dialogo significativo, scambiando buone pratiche per sostenere la salute e le organizzazioni sanitarie.

Il programma è molto ricco e articolato e prevede la partecipazione di relatori da importanti università nazionali e internazionali, un forum multidisciplinare che vede la discussione congiunta tra sociologi, psicologi, psichiatri e infermieri e la presenza dei più importanti professionisti impegnati nel settore sui temi della giustizia sociale e dell’equità in sanità pubblica, degli stereotipi di genere, dell’orientamento sessuale, della percezione dei diritti LGBTQA+ e della corrispondenza tra identità sessuale e identità fisica. L’evento darà ampio spazio alla tematica della diversità e alla lotta contro l’omofobia come parti integranti della cultura, dei valori e del codice etico degli infermieri.

L’obiettivo di CNAI, con la sezione IDEA, è di valorizzare e sostenere l’identità, le esperienze, gli stili e le prospettive uniche di ogni persona, in modo che tutti gli attori del sistema salute, dai cittadini ai professionisti, si sentano al sicuro, benvenuti e autorizzati a raggiungere il loro pieno potenziale – nel perseguimento dello scopo di aiutare tutte le persone a migliorare le loro condizioni di salute e vivere meglio. Perché la diversità è una vera ricchezza e promuoverla è la cosa giusta da fare.

Il webinar è accreditato ECM per tutti i professionisti sanitari ma tutta la cittadinanza può partecipare attraverso il collegamento con le pagine facebook della rassegna Una società per relazioni e CNAI – Nursing Now Italy.