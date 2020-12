Contest natalizio a Lugo per scegliere le musiche del Pavaglione: la più votata italiana è “L’anno che verrà” di Dalla

Sono già oltre 1.100 i voti arrivati per il contest natalizio che permette ai cittadini di scegliere le canzoni da ascoltare nel Pavaglione di Lugo. Moltissimi hanno quindi già espresso le proprie preferenze, ma il concorso, in collaborazione con Flexi dischi, è ancora aperto. Sarà infatti possibile votare fino a Natale collegandosi a un’apposita pagina sul sito del Comune di Lugo (www.comune.lugo.ra.it) e scegliendo fino a tre brani da una lista di cento canzoni italiane e altri tre dalla lista di cento canzoni straniere.

Ad alcuni giorni dall’inizio del contest sono già disponibili le classifiche provvisorie delle canzoni più votate. Tra i brani italiani per ora è in testa, con un ampio distacco rispetto alla seconda, “L’anno che verrà” di Lucio Dalla, segue “Bianco Natale/White Christmas” di Zucchero. Subito dopo, nella top ten, ci sono “La cura” di Franco Battiato, “A mano a mano” di Rino Gaetano, “Diamante” di Zucchero, “Giudizi universali” di Samuele Bersani, “Bam Bam twist” di Achille Lauro, “Piazza grande” di Lucio Dalla, “Quelli che arriveranno” di Brunori Sas, “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano e “Voglio vederti danzare” di Franco Battiato.

Per quanto riguarda le canzoni straniere il primo posto al momento è per “Last Christmas” degli Wham!, che anticipa di poco “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey. Gli altri posti dei migliori dieci spettano a “Have Yourself A Merry Little Christmas” di Michael Bublé, “What a wonderful world” di Louis Armstrong, “Bohemian rhapsody” dei Queen, “Starman” di David Bowie, “Happy Xmas” di John Lennon, “Viva la vida” dei Coldplay, “Perfect” di Ed Sheeran, “Do they know it’s Christmas?” di Band Aid e “Someone like you” di Adele.

I titoli più votati saranno trasmessi per tutta la durata delle feste attraverso il sistema di filodiffusione nel Pavaglione. Le classifiche complete provvisorie sono disponibili sul sito www.comune.lugo.ra.it.