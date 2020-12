Massa Lombarda. Chiusura invernale per il parco giochi Millepiedi

Domenica 13 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura del parco giochi “Il Millepiedi”, in via XXV Aprile a Massa Lombarda. Anche per il 2020 è infatti prevista la chiusura invernale del parco, che riaprirà a marzo del prossimo anno. Fino alla chiusura stagionale il parco sarà aperto dalle 9.30 alle 18. Il parco, particolarmente apprezzato dalle famiglie massesi, è uno spazio pensato dal Comune per lo svago e l’aggregazione di bambini e famiglie, con strutture gioco appositamente dedicate ai più piccoli.