Ravenna. Incontro tra Associazione ‘Terzo Mondo’ e ‘Cuore e territorio’ per parlare del futuro

Ieri, venerdì 11 dicembre, il presidente Charles Tchameni Tchienga dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV ha incontrato presso la sede dell’Associazione Cuore e territorio il Presidente Giovanni Morgese.

I due hanno affrontato svariati argomenti legati sia ai progetti già concretizzati sul territorio (nel Ravennate) da entrambe le associazioni, sia a quelli futuri, da realizzare anche a livello internazionale, in particolare in Camerun. Non sono mancati accenni a progetti riguardanti la vita quotidiana tra le varie comunità presenti in Italia ed in particolare nel ravennate.

“È stato un incontro di cordialità, di amicizia e di lavoro molto interessante fortemente voluto da entrambe le parti” fa sapere Tchienga.

Il Presidente dell’associazione Cuore e Territorio Morgese, nella sua veste di Segretario Provinciale del Sindacato Carabinieri, ha donato al Presidente della ODV Charles Tchameni Tchienga, il prestigioso Calendario 2021 dell’Arma dei Carabinieri. Congiuntamente i due presidenti si associano ai loro collaboratori e volontari per augurare a tutti, specialmente ai bambini un buon natale ed un felice anno nuovo 2021.