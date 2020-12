Mensa Amica ed Emporio Solidale di Cervia lanciano raccolta fondi per aiutare chi si trova in difficoltà a causa della pandemia

In questi ultimi mesi di emergenza sanitaria Covid-19 sono i colori a condizionare le regole della nostra vita. “Giallo, arancione e rosso” sono diventati il nostro nuovo semaforo di riferimento, per avere maggiore o minore libertà di azione, per poterci spostare, per poter provare a fare quello che prima caratterizzava il nostro quotidiano, la nostra “normalità”. Ogni colore ci pone davanti a una nuova prova da superare, una nuova sfida da affrontare per poter cambiare il corso delle cose e per poter nuovamente ricostruire la nostra “normalità”.

A questo semaforo di colori che segna le nostre azioni, che pone limiti e confini, si aggiungono tanti altri colori più oscuri. Sono i colori di chi si è trovato senza lavoro, di chi ha abbassato per sempre la saracinesca del proprio negozio, di chi non può più pagare l’affitto, di chi sta dormendo in macchina, di chi non lo ha nemmeno un posto per dormire, di chi non potrà comprare un regalo di Natale per i propri figli e di chi non avrà neanche un pasto caldo da mettere sulla propria tavola il giorno di Natale.

Tutti questi sono i colori delle persone che ogni giorno si affacciano alla finestra di Mensa Amica ed Emporio Solidale di Cervia per trovare un conforto, un sorriso sincero che, anche se nascosto dalla mascherina, possa scaldare i loro cuori e portare nuovi colori in una vita in bianco e nero. Ognuna di queste persone ha una storia forte alle sue spalle, una storia che lascia tanta amarezza nonostante la grande dignità di chi la racconta e la grande forza, impegno e coraggio nel voler continuare a prendere il meglio della vita. Per tutte queste persone Mensa Amica ed Emporio Solidale sono un punto di riferimento, una tavolozza di colori per poter dare un significato più ampio a una vita fatta di “nonostante tutto”. L’impegno di queste due organizzazioni di volontariato non si è mai fermato in questi tredici anni ma è proprio negli ultimi mesi che questo impegno è accelerato vertiginosamente, perché sono cresciute in modo esponenziale le richieste di aiuto.

Per questo, in occasione del Natale, Mensa Amica ed Emporio Solidale hanno lanciato una nuova campagna di raccolta fondi “Un Natale Davvero Per Tutti” a cui tutti possono aderire con una donazione. Ogni euro raccolto permetterà di realizzare nuovi progetti e garantire nuove risposte di aiuto per tutti e di non lasciare indietro nessuno.

“Ancora una volta Mensa Amica ed Emporio Solidale sono vicini ai cittadini in difficoltà con una nuova raccolta fondi – dichiara l’assessore al volontariato Bianca Maria Manzi -.È importantissimo lavorare insieme per creare nuovi progetti futuri. L’amministrazione comunale ringrazia i volontari e chi si impegna per aiutare gli altri, rinnovando il sostegno a queste due importanti realtà del territorio”.

Questi sono i riferimenti per effettuare una donazione per la raccolta fondi “Un Natale Davvero Per Tutti”: https://bit.ly/Nataledavveropertutti. Per maggiori informazioni scrivere a emporiosolidalecervia@gmail.com.