Progetto di solidarietà Rotary Club Ravenna Galla Placidia: diverse Conad Card alla Mensa di Fraternità

Il Rotary Club Ravenna Galla Placidia ha consegnato il 14 dicembre 2020 una serie di Conad Card alla Mensa di Fraternità presso la Chiesa di San Rocco in Ravenna nelle mani di Don Paolo. Si tratta in un importante progetto di solidarietà che metterà a disposizione della Mensa dei buoni spesa, da utilizzare per l’acquisto di alimenti, utile in un momento così difficile come quello che si sta attraversando.

Abbiamo scelto di donare le nostre card prepagate alla Mensa di Fraternità di San Rocco che opera dal 1986 all’interno dei locali della Parrocchia di San Rocco in Via Renato Serra 33. La mensa, con inesauribile spirito di accoglienza e di reciprocità e con l’aiuto di numerosi generosi volontari, offre da anni assistenza a chi ne fa richiesta e che serve ogni giorno il pasto del pranzo e della cena ad oltre 200 persone.

Il progetto di messa a disposizione dei buoni spesa è stato ideato dal Distretto Rotary 2072 (comprende il territorio della regione Emilia Romagna e dello Stato di San Marino) ed ha visto coinvolti tutti i 55 Club rotariani emiliano-romagnoli, con la collaborazione di CONAD.