Anniversario della Liberazione di Faenza solo online causa emergenza sanitaria

Giovedì 17 dicembre ricorrerà il 76° anniversario della Liberazione dall’oppressione nazifascista della città da parte delle truppe dell’esercito Alleato. Ogni anno in occasione di quella data, giorno nel quale le truppe neozelandesi entrarono per prime a Faenza, la città celebra quel momento con una serie di iniziative.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il programma si svolgerà in forma statica e senza la partecipazione della cittadinanza che però avrà la possibilità di seguire i diversi momenti istituzionali in streaming attraverso una diretta Facebook a partire dalle 10 sulla pagina del Comune di Faenza. Alle 11.30, sempre sulla pagina Facebook del Comune di Faenza, verrà trasmesso un montaggio video con una selezione di immagini dell’Imperial Museum di Londra, scattate dai soldati delle truppe Alleate nei giorni successivi al 17 dicembre e pubblicate sul volume ‘Faenza liberata’, curato dagli storici locali Enzo Casadio e Massimo Valli. Le copie delle fotografie dal fronte sono conservate nell’archivio della Fototeca Manfrediana, che le ha gentilmente concesse, e faranno rivivere in pillole i giorni che hanno seguito la battaglia combattuta dagli Alleati sul territorio faentino.

Alle 12, sempre trasmesso in diretta Facebook, risuonerà la sirena dell’allarme antiaereo, montata sul Palazzo Comunale dal 1937 che allertava i faentini degli imminenti bombardamenti, per ricordare gli oltre mille concittadini che persero la vita. Le iniziative sono coordinate dalla Presidenza del Consiglio comunale di Faenza, dal Comitato antifascista per la democrazia e la libertà, dalla sezione faentina dell’A.N.P.I., dall’associazione Cà di Malanca di studi e iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna e dall’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e Provincia.