Piazzetta della Solidarietà di Ravenna: la versione 2020 sarà online

Ogni anno, sotto Natale, il centro di Ravenna si tinge dei colori della solidarietà e del volontariato, offrendosi come palcoscenico di incontro tra le associazioni e i/le cittadini/e, per ricordare che il Natale è soprattutto la festa della vicinanza a chi ha più bisogno.

Dal 2016, per le vie del centro, negli spazi offerti dal Comune di Ravenna e dall’agenzia TuttiFrutti, vengono allestiti gli stand natalizi della Piazzetta della Solidarietà, promossa dall’Associazione Per gli altri – Csv di Ravenna in stretta collaborazione con la Consulta del Volontariato di Ravenna e con le numerose associazioni del territorio che si occupano quotidianamente di supportare le categorie più fragili e non solo, rappresenta un’occasione per valorizzare e comunicare lo spirito di solidarietà e di inclusività che caratterizza da sempre il Terzo Settore e di cui la città di Ravenna è protagonista attiva e partecipe.

Quest’anno, spiegano gli organizzatori, “per garantire la sicurezza di tutte le persone e in ottemperanza ai decreti ministeriali, non potremo incontrarci in piazza ma vogliamo continuare ad essere presenti e rendere testimonianza di valori fondativi del volontariato, quali la cittadinanza attiva, la cultura del dialogo e della solidarietà sociale con particolare attenzione a far arrivare questo messaggio alla comunità e ai/alle giovani. Abbiamo allora pensato di costruire insieme una Piazzetta della Solidarietà online, un luogo virtuale per condividere azioni e percorsi concreti che le associazioni offrono tutto l’anno, per conoscere i/le moltissimi/e volontari/e che non aspettano il Natale per essere più buoni, che dedicano il loro tempo, le energie e la loro passione per aiutare chi ne ha più bisogno”.

L’idea, spiegano, “è quella di raccogliere dei brevi video, materiali promozionali, racconti, con cui ogni associazione potrà presentarsi e raccontare le proprie attività, i progetti attivi e quelli in programma per il 2021, le raccolte fondi e tutte le iniziative di cui si fanno promotrici. I materiali verranno poi condivisi e sponsorizzati attraverso una pagina dedicata e i canali social di Per gli altri”.

L’iniziativa verrà presentata domani, mercoledì 16 dicembre alle ore 11 in diretta sulla pagina facebook di Per gli altri. Interverranno: Denise Camorani, direttrice di Per gli altri ODV – Csv di Ravenna, Mirella Rossi, presidente della Consulta del volontariato Comune di Ravenna ODV, l’Assessore al Volontariato Baroncini, Nevio Ronconi di TuttiFrutti.

Sarà occasione anche per parlare del Pranzo di solidarietà per le persone fragili. L’iniziativa “Natale in compagnia, donare crea amore” infatti prevedrà la distribuzione di pacchi natalizi a persone sole e famiglie in condizioni di fragilità e doni per i bambini, indicati dai servizi sociali, parrocchie, Caritas, associazioni di volontariato “sostituendo” il consueto “pranzo della solidarietà “che quest’anno a causa della situazione di emergenza COVID impegna al rispetto delle norme di sicurezza e responsabilità.

Per seguire la diretta: https://www.facebook.com/perglialtri/

Associazione Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna

redazione@perglialtri.it; progettazione@perglialtri.it

Tel. 0544/401135