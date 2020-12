Anche a Ravenna arriva l’iniziativa MascherinaSospesa, per le persone senza fissa dimora

Anche a Ravenna l’associazione Avvocato di Strada sposa l’idea già lanciata a livello nazionale delle mascherine, e dei gel disinfettanti, “sospesi”, un’iniziativa rivolta alle persona senza fissa dimora in un momento complicato per tutti, ancor più per chi vive in condizioni di marginalità sociale.

L’idea prende spunto dalla tradizione napoletana del “caffè sospeso”, l’abitudine di lasciare una tazzina di caffè al bar pagata per chi non può permettersela. Da oggi fino al 31 gennaio 2021, presso le attività che hanno aderito all’iniziativa (farmacie, parafarmacie, tabaccherie, ma non solo), i cittadini potranno acquistare mascherine e gel disinfettanti e lasciarli “sospesi”; al termine del periodo, i volontari e le volontarie di Avvocato di Strada provvederanno a raccoglierli per la distribuzione in favore delle persone senza dimora ospitate dai dormitori di Ravenna e comunque alle persone che non hanno una casa dove ripararsi.

“E’ fondamentale in queste fase – spiega Michele Muscillo, coordinatore dello sportello di Avvocato di Strada di Ravenna – continuare a garantire i servizi di bassa soglia alle persone prive di una casa e per fare ciò è necessario il coinvolgimento concreto e costante di tutti, soggetti pubblici e privati cittadini. Rivolgiamo un ringraziamento speciale a tutte le attività che hanno aderito e chiediamo a chi vorrà farlo di darci la disponibilità alla raccolta, aderendo all’iniziativa.”

L’iniziativa è appoggiata dal Comune di Ravenna, in particolar modo dall’Assessorato al bilancio, servizi sociali, casa, politiche giovanili, immigrazione, nella persona dell’Assessora Valentina Morigi, che ha dato un contribuito significativo all’attuazione nel territorio ravennate.

“Possiamo contare su una rete di raccolta molto capillare – prosegue Muscillo – grazie all’adesione di Ravenna Farmacie, che ha dato spazio all’iniziativa nelle sue sedici farmacie sparse nel territorio ravennate, e grazie all’Ordine dei Farmacisti di Ravenna, che ha divulgato il progetto tra tutte le farmacie private di Ravenna, raccogliendo importanti adesioni; la pagina facebook dello sportello di Ravenna di Avvocato di Strada e la pagina del sito dell’associazione Avvocato di Strada dedicata all’iniziativa aggiorneranno l’elenco degli aderenti, tra cui si segnalano pure parafarmacie, bar-tabaccherie del centro di Ravenna. Desidero ringraziare l’Assessora Valentina Morigi, la dr.ssa Barbara Pesci, direttrice di Ravenna Farmacie, ed i dott.ri Domenico Dal Re e Pietro Gueltrini dell’Ordine dei Farmacisti di Ravenna, il cui apporto è stato decisivo per raggiungere l’elevato numero di adesioni. A questo punto la palla passa ai cittadini e ci auguriamo tutti che la partecipazione sia degna della città di Ravenna.”

Per ulteriori informazioni: coordinatore sportello Avvocato di Strada Ravenna Michele Muscillo – 339/6080111.