Ravenna, “La città è ancora aperta”: nuovi appuntamenti con la rassegna online di CittAttiva

Proseguono gli appuntamenti della rassegna online “La città è ancora aperta”, promossa da CittAttiva e dal Comune di Ravenna, in collaborazione con le associazioni che utilizzano la sede e che si attivano per la città.

Mercoledì 16 dicembre l’iniziativa si svolgerà alle 18.30, in diretta dalla pagina facebook CittAttiva Ravenna. Protagonista dell’appuntamento sarà Lucertola Ludens, un’associazione di promozione sociale che si occupa di affermare il diritto al gioco dell’infanzia e promuovere una cultura ludica partecipata. L’associazione si presenterà, raccontando le proprie attività e le esperienze di collaborazione nate all’interno di CittAttiva.

Venerdì 18 dicembre, in diretta alle 18.30, si parlerà di scambio interculturale con La Malva, associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni della cultura ucraina a Ravenna, favorire lo scambio interculturale e far conoscere ai propri associati le esperienze di volontariato che il territorio offre, come occasione di maggiore integrazione e partecipazione alla vita della città.

Prima dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, la sede di CittAttiva, spiegano, “era vissuta “in pianta stabile” da sette organizzazioni che settimanalmente utilizzano gli spazi di via Carducci 14 e da circa una dozzina di realtà che solo saltuariamente arrivano a CittAttiva per progetti specifici. Con ognuna di loro gli operatori di CittAttiva hanno stretto una buona conoscenza, stima e collaborazione. Affinché la conoscenza sia reciproca e corale tra tutte le realtà con cui il servizio collabora, vengono organizzati incontri periodici per condividere le attività programmate dal servizio, affrontare eventuali bisogni e ricevere aggiornamenti sulle loro attività, spesso in continuo fermento. Questi incontri sono spesso occasioni per le realtà di affinare la conoscenza di molti progetti in essere sul territorio e creare nuove collaborazioni reciproche. Sono diversi gli esempi di progettazioni nate dopo l’ascolto e la conoscenza tra tutte le realtà che collaborano col servizio: il restauro della pista delle biglie al parco Teodorico, le rassegne itineranti in città, formazioni, eventi alla Rocca Brancaleone o ai giardini Speyer sono solo alcune”.

Gli appuntamenti online della rubrica settimanale sono l’occasione per salutarsi e augurarsi “buone feste”, con l’opportunità, per ogni realtà che utilizza CittAttiva, di raccontarsi ai cittadini e di raccogliere domande, spunti e proposte di eventuali collaborazioni con altri servizi.