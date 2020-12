Il bilancio di FIAB Ravenna verso la fine del difficilissimo 2020: “Sempre attivi sul territorio”

“Ci avviamo alla conclusione di questo anno a dir poco inaspettato e greve. Abbiamo voluto creare un’occasione di incontro con i soci, i simpatizzanti e la cittadinanza, nei limiti del possibile e nel rispetto delle disposizioni anticovid” afferma FIAB Ravenna, riferendosi all’imminente iniziativa in calendario. Sabato 19 gli amici della bici saranno presenti in Piazza del Popolo, dalle 16 alle 18 con il gazebo FIAB Ravenna per augurare ai presenti un anno migliore, facendo un bilancio dell’anno che sta finendo e soprattutto per lanciare il ponte verso il futuro.

Di seguito il comunicato stampa diramato da FIAB Ravenna: “In seguito alla pandemia, in questo anno il nostro programma delle escursioni ha subito un lungo fermo di quattro mesi ma con un grande sforzo di flessibilità, siamo riusciti a rimodulare i nostri progetti e il nostro modo di lavorare, portando avanti comunque la nostra mission di associazione ambientalista e promotrice della mobilità sostenibile. Dal punto di vista del ciclo-escursionismo, chiudiamo l’anno con un bilancio che riteniamo comunque positivo: le uscite fatte in gruppo sono state particolarmente apprezzate dai soci e dai concittadini di Ravenna e hanno contribuito alla conoscenza del nostro territorio attraverso l’utilizzo della bicicletta quale mezzo a basso impatto ecologico e salutare.

Anche sul piano degli interventi sul territorio siamo stati operativi sempre, con la presentazione del nostro progetto “Mobilità post Coronavirus”all’Amministrazione Comunale, con l’osservatorio continuo sulle ciclabili del ravennate, con le iniziative per la Settimana Europea della Mobilità, con l’intervento fatto sull’Autorità Portuale in occasione dell’ordinanza di divieto accesso bici alle dighe foranee, con i contatti con l’Amministrazione Comunale per favorire il BikeToWorke il BikeToSchool, siamo stati attivi nel sociale promuovendo e partecipando ad eventi importanti per la nostra comunità: la donazione alla Pubblica Assistenza di Ravenna per l’emergenza Covid, la distribuzione con Citt@ttiva delle mascherine chirurgiche durante il primo lockdown, la piantumazione del boschetto vittime del Covid con Lions Club Ravennae ultima, proprio questo sabato, la donazione di una bici da donna alla comunità Re di Girgenti.

Bene quindi per l’anno che abbiamo alle spalle, ma soprattutto ci piace guardare avanti. Ci sono tante opportunità di cambiamento e di miglioramento su cui intendiamo agire e lo stesso Recovery Fund può diventare un volano per investire fondi nella ciclabilità. Ci piace guardare avanti e ci piace divertirci. Per questo abbiamo stilato un programma ciclo-escursionistico ricchissimo di proposte per tutte le “gambe”. Per la bellezza degli itinerari e dei luoghi scelti come mèta delle nostre uscite, si farà fatica a rimanere a casa. Vi aspettiamo sabato, ci saluteremo, sarà possibile associarsi e ricevere il nostro gadget personalizzato in regalo e sarà distribuito il Programma Escursioni 2021”.