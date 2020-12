In bici fino alle decorazioni natalizie di Milano Marittima con la pedalata virtuale di Fiab Ravenna

Per l’ultimo giro del 2020 Fiab Ravenna ha scelto di vivere comunque lo spirito del Natale con un tour in bici – lo ricordiamo, virtuale, un’invito ad imbracciare la bicicletta senza la possibilità di farlo in gruppo, nel rispetto delle restrizioni a cui la pandemia ci costringe – a Milano Marittima.

Tutte le città della Riviera come Ravenna, non hanno rinunciato a creare una bella atmosfera natalizia addobbando i centri storici e le vie più belle. Certo, quest’anno si rinuncia al nightlife, alle tavolate, agli aperitivi scintillanti in centro, ma girare in bicicletta nelle ore più miti della giornata,

sia per percorsi brevi sia per lunghe pedalate nella natura, sarà bello come sempre. Il turismo sostenibile, che sia cicloturismo in bicicletta o escursione a piedi, non delude mai perché ha sempre tanto da offrirci per quel benessere psicofisico che nasce dal contatto con la natura.

Il percorso proposto, che è possibile scaricare come gpx dal sito di FIAB Ravenna, è un anello di 50 km che passando dalla Pineta di Classe, arriva a Milano Marittima dove si trova il grande albero di Natale nella Rotonda Primo Maggio nel cuore della città, gli alberi decorati con luci d’oro

lungo le vie centrali, tanti addobbi nei negozi. E per il 1° dell’anno si lancia l’invito a pedalare insieme, nel rispetto delle regole, in una Pedalata

Virtuale di inizio anno. “Partecipare è semplice – spiegano da Fiab -: fate la vostra pedalata, scattate una foto e postatela con il tag @fiab_ra. Con l’augurio a tutti di un anno migliore da parte di FIAB Ravenna”.