Tiro a Segno Nazionale di Faenza dona fucile d’epoca al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea

Il Tiro a Segno Nazionale di Faenza, ha donato a nome del compianto Alberto Rafuzzi, suo ultimo proprietario, un fucile dell’epoca al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Faenza. Il fucile “Vetterli mod. 1870” è stato consegnato dal presidente del Tiro a Segno, Francesco Fabbri, al curatore del Museo, dott. Aldo Ghetti.

Il fucile “Vetterli mod.1870” con otturatore girevole-scorrevole, alimentato a retrocarica con cartuccia in calibro 10,37 mm, divenne l’arma d’ordinanza del Regio Esercito italiano sino dal 1871, la particolarità è che fu modificata per il caricamento a colpo singolo per risparmiare sulle munizioni essendo più lenta l’operazione di caricamento/sparo, a differenza del “Vetterli” originale prodotto in Svizzera, che aveva un serbatoio tubolare (caricatore) contenente 11 colpi. Il modello di fucile donato al Museo, dopo l’uso militare fu trasformato in arma da caccia.