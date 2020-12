Ravenna. Don Claudio Ciccillo sul Natale 2020: Nella “mancanza” si apre l’opportunità di riscoprire ciò che davvero conta

Mancano oramai pochi giorni al 25 dicembre 2020, giorno che rimarrà nella memoria di tutti come un Natale “diverso”. Non un Natale con tutti ma solo con pochi. Una festa che, quest’anno, sarà più sobria perdendo parte della sua natura “più pagana”, fatta di brindisi e momenti in compagnia.

Non si può negare che questo Natale Covid si stia caratterizzando anche per tanti gesti di solidarietà spontanea, che riprendono, consapevolmente o no, l’esortazione di Papa Francesco: “In questo tempo difficile, anzichè lamentarci di quello che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha meno: non l’ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa”.

Per riflettere su “questo Natale” abbiamo parlato con don Claudio Ciccillo, responsabile della Fraternità San Damiano in Via Guglielmo Oberdan a Ravenna, e Presidente del Consiglio Direttivo dell’associazione Per gli altri – Centro di Servizio per il Volontariato di Ravenna e da qualche tempo in ritiro all’Eremo del Cerbaiolo.

“La pandemia ci sta facendo riflettere e ci ha fatto capire che abbiamo bisogno di più umanità. Il Natale è la festa dell’Incarnazione e benchè la tecnologia ci aiuti ad essere vicini, sentiamo la mancanza dell’abbraccio e della presenza delle persone a noi care. Credo che questo Natale, al tempo del Covid, ci porti a riflettere proprio sulle presenze vere. La presenza vera di Dio nel mondo è l’uomo, la casa di Dio è l’uomo” sottolinea don Ciccillo.

“Credo quindi che in questo Natale all’insegna della attesa, ciascuno di noi possa rifletter su come rendere il più umano possibile questo nostro mondo – prosegue -. Sarà un Natale più sobrio, per forza, ma questo nuovo atteggiamento ci deve aprire al futuro, e farci riflettere su quale mondo vorremo in futuro. Nella “mancanza” si apre l’opportunità di riscoprire ciò che davvero conta. E quindi questo Natale sotto-tono, ma proiettato verso il futuro con una speranza di cambiamento. Dev’essere vissuto come un momento di rinascita, che ci permetterà di capire quali sono le nostre priorità, i nostri valori. ”

“Sono convinto che il Covid abbia segnato la fine di una società basata sull’edonismo, mettendo in luce i valori più umani – spiega -. A Ravenna tante associazioni si sono mosse per aiutare famiglie in difficoltà – commenta – . Questo non mi stupisce, perché i ravennati sono sempre stati molto generosi e la pandemia ci ha reso più umani. Ci sono tantissime associazioni impegnate nell’aiutare il prossimo e la pandemia ha nuovamente mostrato questo volto della nostra città, un volto spesso nascosto”.

Don Claudio è convinto che la solidarietà possa cambiare il mondo: “Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli tutti, sottolinea che “nessuno si salva da solo e che ci si può salvare unicamente insieme”. Questa attenzione al prossimo è fondamentale, altrimenti anche il Natale può diventare solo un ricordo retorico o idealista. Invece è importante stare vicini a chi fa veramente fatica e vive in situazioni di precarietà e difficoltà”.

“Bisogna guardare alle periferie – prosegue -. Betlemme era una periferia, a 11 km a sud di Gerusalemme. Quindi è fondamentale porre attenzione a quei luoghi dove i riflettori del mondo non arrivano, o non hanno interesse ad arrivare. Credo che i cambiamenti partano dal basso, attraverso piccoli gesti di solidarietà, attraverso l’ aiutarsi a vicenda. E a Ravenna ci sono tanti esempi di creatività dell’amore: penso ai “pranzi sospesi” pagati nei ristoranti, o alla “mascherina sospese” nelle farmacie, esempi che sono la dimostrazione che nell’emergenza riscopriamo i lati che rendono grande l’umanità”.