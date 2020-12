Natale 2020, il messaggio di auguri dell’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni

Cari fedeli della Diocesi di Ravenna Cervia, cari concittadini, siamo giunti al Natale con tante fatiche e malumori. Il rischio di contagiarci è ancora presente e temiamo per le persone care. Il male comune che ci rattrista e ci impaurisce in questi giorni, ci chiede di essere attenti al bene comune, al bene di tutti e di ciascuno, senza scartare nessuno, per nessun motivo.

Ma il messaggio del Natale, rappresentato visivamente nel presepio, è forte e ci riempie di speranza, nonostante tutto. Gesù a Betlemme è nato povero e ha voluto farsi piccolo per far sentire importanti i poveri e i piccoli. Si è fatto nostro fratello universale e ci ha dato tutto sé stesso per rivelarci che il nostro Dio è ricco di misericordia, ci ama e ci vuole salvare da tutti i mali, soprattutto dalla morte, vuole che ritorniamo ad essere suoi amici, che sperimentiamo la sua paternità e ci lasciamo riconciliare con lui e tra noi, ritornando ad essere fratelli. Fratelli e sorelle con tutti, come ci ha ricordato Papa Francesco.