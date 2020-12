Spesa sospesa: consegnate a Caritas le cassette di viveri offerte dai consumatori del Mercato contadino di Campagna Amica

Ancora solidarietà protagonista al Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) dove i produttori agricoli hanno consegnato a Caritas Ravenna cassette di ortaggi, frutta, pasta e passata di pomodoro frutto della ‘spesa sospesa’ cui hanno aderito i cittadini-consumatori nelle scorse settimane al fine di aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale più sereno.

L’iniziativa solidale proseguirà con la raccolta di offerte per la Spesa sospesa sino al 6 gennaio con l’obiettivo di consegnare a Caritas nelle giornate successive un ulteriore carico di vivere e beni di prima necessità.

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa nazionale ‘Doniamo un dolce Natale’ promossa a livello nazionale dagli agriturismi di Terranostra-Campagna Amica, l’Agrichef Gianluca Martelli dell’agriturismo Martelli di Ravenna ha donato a Caritas dolci artigianali da lui realizzati e destinati al pranzo di Natale dei meno fortunati.

Ora, come detto, la solidarietà di Campagna Amica e Coldiretti non si ferma perché già da martedì prossimo, 29 dicembre, presso il Mercato di via Canalazzo ripartirà l’iniziativa ‘Spesa sospesa’ per donare a Caritas altro cibo contadino di qualità.

Si ricorda che il Mercato rimarrà chiuso il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. Questi i prossimi giorni di apertura: martedì 29 dicembre e sabato 2 gennaio.