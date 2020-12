Buone feste da tre sorelle, mamme in attesa di Ravenna: la vita continua, nonostante tutto

La vita va avanti sempre, comunque, nonostante tutto. Lo testimonia questa bella foto di auguri, scattata ieri, nel giorno di Santo Stefano e che riprende tre donne, Alice, Martina e Marianna, insieme ai loro compagni e genitori. In primo piano, le loro tre pance, “vestite a festa”, con tanto di pacchi e fiocchi natalizi disegnati sopra. Dentro c’è proprio un gran regalo, forse il più bello, soprattutto di questi tempi, segnati da preoccupazioni e angosce: le tre giovani donne, infatti, sono sorelle e aspettano tutte e tre un bimbo, Martina addirittura due gemelli!

Sono tutte e tre di Ravenna, zona Darsena e alla prima gravidanza: Martina (al centro della foto) ha 28 anni e sarà la prima a partorire a febbraio, mentre Marianna (a destra con il fiocco blu sulla pancia), che ne ha 26, dovrebbe partorire ad aprile. L’ultima sarà Alice, 33 anni (a sinistra nella foto, col disegno dell’albero di Natale): il suo parto è previsto per maggio. Alice è figlia del marito di Antonella (la futura nonna, in alto nella foto) e della prima moglie, ma le tre ragazze sono cresciute insieme e stanno vivendo con grande complicità questo magico momento. Nella foto, oltre ai compagni delle tre future mamme, anche il fratello trentacinquenne, figlio in affido della giovane coppia di futuri nonni.

“Sono anni che dico che voglio avere dei nipoti – racconta Antonella, la futura nonna – e ho sempre detto: non mi fate lo scherzo di restare incinta insieme! Io pensavo solo a due alla volta e invece la realtà ha superato la mia fantasia! In ogni caso sono state tre bellissime notizie, che abbiamo accolto con grande felicità e tanto amore”.