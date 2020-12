Marina di Ravenna. La befana arriverà a domicilio e non dal mare il 4 gennaio

La Befana a Marina di Ravenna non arriverà come al solito dal mare nel 2020. Le restrizioni dovute al Covid-19 non permettono infatti agli organizzatori di procedere come consuetudine e tradizione. Tramite l’idea di alcuni volontari le calze saranno però consegnate a domicilio e gratuitamente.

Tra una giornata rossa e l’altra ci sarà una giorno arancione, il 4 gennaio, per cui la Befana potrà presentarsi davanti al cancello di casa, salutare il bimbo o la bimba dalla finestra, lasciare la calza e riprendere il suo percorso. La consegna a domicilio, solo per la zona di Marina di Ravenna, sarà possibile prenotando entro il 3 gennaio 2021 allo 3405725569.