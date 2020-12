Dal giardino della casa protetta di Conselice i ragazzi di Art Lab intonano canti natalizi e fanno gli auguri agli anziani della struttura

Ieri pomeriggio, 28 dicembre, si è tenuta l’iniziativa di ART LAB nel giardino della casa protetta di Conselice Jus Pascendi alla quale hanno assistito gli ospiti, dalle finestre della struttura.

“In questo periodo particolare – scrive il sindaco di Conselice, Paola Pula, sulla sua pagina Facebook – si è trattato di una visita calorosa ed inaspettata veramente gradita. È stato emozionante vedere i visi divertiti degli anziani quando i ragazzi hanno cantato alcuni brani e presentato i loro auguri.”

L’assessore Gasparri ha salutato e augurato buon lavoro alla nuova responsabile della struttura Nadia Samorini che ha sostituito Carla Calderoni che ha raggiunto il pensionamento e alla quale va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto con tanta professionalità e competenza.





Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli operatori che durante quest’anno si sono adoperati per mantenere la struttura al meglio e a Fosca Figna, coordinatrice delle attività di animazione delle strutture ASP, che con ART LAB ha reso possibile l’iniziativa di oggi. Un’ultima importante novità – aggiunge sindaco Pula – alla casa protetta di Conselice: la finestra del Natale, dalla quale gli ospiti possono vedere in sicurezza i loro familiari e amici. Non è ancora come incontrarsi e abbracciarsi personalmente ma è un grande passo per ritrovare la socialità e gli affetti di cui ogni persona ha tanto bisogno. Un grazie, infine, anche al Presidente ASP Pierluigi Ravagli e alla Direttrice ASP Monica Tagliavini per la disponibilità e il lavoro svolto con tanto impegno”.