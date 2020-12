Fusignano, proclamati i vincitori del concorso “Addobbiamo il Natale”

Si è conclusa la 18esima edizione di “Addobbiamo il Natale”, il concorso promosso dalla Pro Loco di Fusignano con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei Genitori Fusi. Una edizione tutta online, che ha visto comunque la partecipazione di 40 concorrenti, e tante anche le immagini arrivate di interni che purtroppo non hanno potuto concorrere.

I concorrenti hanno abbellito interni ed esterni con decorazioni e presepi originali e suggestivi, partecipando a entrambe le categorie definite, “Presepi” e “Addobbi”. Per la categoria Presepi vincono Nadia Medici per l’originale presepe realizzato con frutta secca di ogni tipo in via Buozzi, 25; Giulio De Marco per il particolareggiatissimo e suggestivo presepe tradizionale allestito all’interno di una teca in via Maiano, 45/1; Erika Calamelli per il suggestivo piccolo presepe realizzato in una fioriera in via Santa Barbara, 174. Il premio speciale “Renzo Marangoni e Renzo Balducci” va ai fratelli Merendi per il singolare presepe ideato realizzato con gli strumenti del lavoro contadino in via Villarada.







Per la categoria Addobbi i vincitori sono invece Elisabetta Malagutti per i luminosi cespugli allestiti in via Ciampi, 5, che creano un paesaggio natalizio da non perdere; Cristina Campisi per gli addobbi curati in ogni particolare che ravvivano via Alighieri (al civico 19b); Barbara Cimatti che ha abbellito il proprio giardino illuminandolo ad arte, in via Giovanni XXIII, 15.