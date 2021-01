Cervia. Cinque morti causa Covid, quattro persone erano ospiti in strutture per anziani

Il sindaco di Cervia, Massimo Medri, è intervenuto sulla sua pagina Facebook rilasciando un aggiornamento in merito all’ultimo bollettino comunale rigurdante i decessi causa Covid nelle ultime 24 ore. “Devo comunicare il decesso di 5 nostri concittadini di 83, 86, 88, e due di 92 anni. Tra questi due erano ospiti della Casa Famiglia di Savio e due dell’Istituto Suore di Carità” – chiarisce Medri, aggiungendo- “Oggi in Provincia di Ravenna, secondo i dati forniti dall’AUSL, si sono verificate 292 nuove positività; la maggioranza dei casi si trova in isolamento domiciliare, mentre 17 sono stati subito ricoverati presso le strutture ospedaliere. Sono 18 i decessi, si tratta di pazienti tra i 65 e i 100 anni.

Per quanto riguarda la nostra Città, registriamo oggi 18 nuovi casi di positività accertate”.