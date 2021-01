Acli Emilia Romagna informa che è morto l’aclista lughese Arrigo Antonellini. Dopo una breve malattia, Arrigo, è venuto a mancare nella notte del primo gennaio (Giornata Mondiale della Pace).

Di seguito il ricordo di Acli E-R: “Arrigo da sempre animatore, dirigente delle Acli Lughesi e provinciali di Ravenna(era stato riconfermato Consigliere Provinciale nel congresso di pochi mesi fa). Impegnato nel sociale, nel giornalismo(Nuovo Diario il Messaggero, Associazione Evviva Lugo, Direttore del giornale on line Pavaglione Lugo, è stato fra i fondatori del Tennis Tavolo Acli Lugo protagonista nella vita sociale e politica.

Nelle Acli è stato fondatore e promotore di tutte le iniziative nel lughese , dal Concorso presepi, al Tavolo dei cattolici Vito Montanari, alle iniziative di solidarietà con le suore per l’aiuto ai bambini poveri in Brasile, alle iniziative di Pace. Volle fortemente dare vita in questi anni ad un nuovo Circolo ACLI : “La Ginestra” di Crespino del Lamone” , Circolo Culturale alla riscoperta della storia , delle tradizioni dell’Appennino Toscoromagnolo(Marradi)”

Il Sen. Aldo Preda ha cosi ricordato Antonellini: “amico sempre sincero, sempre solidale, sempre disponibile, da sempre impegnato nell’associazionismo cattolico. É salito nella Gerusalemme celeste accolto da tanti vecchi amici, Ersilio Tonini, Natalino Guerra, Benigno Zaccagnini Vito Montanari, Mario Clò”.

Le Acli lughesi, provinciali hanno espresso il cordoglio alla moglie Marta, e ai figli Annalisa ed Alessandro e parteciperanno con una delegazione ai funerali che si terranno lunedì 4 gennaio alle 11 nella chiesa di San Gabriele di Lugo.

Anche i sindaci e i giornalisti degli Uffici Stampa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Arrigo Antonellini: “Nato a Lugo il 6 settembre del 1949, Antonellini ha lavorato dal 1977 al 2009 nel settore studi e programmazione territoriale della Provincia di Ravenna, settore del quale dal 1989 è stato dirigente fino alla pensione. Figura perno delle Acli della provincia di Ravenna, da sempre impegnato nel sociale e appassionato di informazione, è stato fondatore e direttore per 14 anni della testata online PavaglioneLugo.net. È deceduto venerdì 1 gennaio dopo una breve malattia. Aveva 71 anni, lascia la moglie e due figli”.

