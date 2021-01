A Lugo parte l’Epifania Solidale: pacchi dono alle famiglie bisognose

La grave situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso aggrava la condizione delle famiglie che già versavano in condizioni di bisogno. Con riguardo alle difficoltà di quelle con figli, viene ora attivata l’iniziativa “Epifania solidale” da parte de il sogno dei bambini di Lugo e col sostegno di Confcommercio Ascom Lugo.

Saranno consegnati pacchi dono alle famiglie bisognose, non certo in grado di ritagliare nel bilancio familiare risorse per i regali nemmeno ai più piccoli, e per iniziare 20 bambini troveranno una gradita sorpresa nella calza il 6 gennaio prossimo.

L’individuazione delle famiglie destinatarie e la consegna avverrà ad opera del Centro di Solidarietà città di Lugo e società San Vincenzo De Paoli, enti di volontariato impegnati a svolgere una preziosa azione di supporto alle diverse esigenze dei più bisognosi, dai pasti caldi e posti letto in emergenza alle esigenze di vestiario e lavoro.