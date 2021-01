Cimiteri: realizzazione di nuovi loculi a Bagnacavallo e manutenzioni straordinarie nelle frazioni

È in progetto per l’anno in corso un consistente intervento mirato a potenziare la capacità ricettiva del cimitero di Bagnacavallo. L’opera, dal costo di circa 165.000 euro, servirà a dare risposta alla richiesta di ulteriori loculi nell’area di nuova espansione.

Inoltre, si sono recentemente conclusi i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni cimiteri del territorio comunale, affidati all’impresa edile Cortesi di Bagnacavallo.

Le opere, dell’importo di circa 25.000 euro, hanno interessato i cimiteri di Villanova, Boncellino e Villa Prati.

A Villanova si è intervenuti principalmente nel rifacimento della copertura dell’edificio destinato a deposito temporaneo dei feretri e, oltre ad altre piccole manutenzioni, nella sistemazione della croce in vetrocemento gravemente danneggiata.

A Boncellino i lavori hanno interessato tutta la rete di scarico delle acque meteoriche (pozzetti e caditoie) per impedire il formarsi di pozzanghere nelle giornate di pioggia.

A Villa Prati si sono eseguiti interventi di ripristino nelle coperture danneggiate dall’usura e dal vento.

«Queste opere di manutenzione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Vilio Folicaldi – sono state necessarie per risolvere alcune criticità che erano emerse nei mesi precedenti e hanno avuto lo scopo di mantenere efficienti e decorose tutte le aree cimiteriali del nostro territorio.»