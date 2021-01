Due incontri online per conoscere i progetti di Servizio Civile della Caritas di Faenza-Modigliana

Sarà possibile fino all’8 febbraio 2021 per i giovani dai 18 ai 28 anni fare domanda per il nuovo bando di Servizio Civile Universale. Per arrivare preparati all’appuntamento e conoscere i progetti presenti a Faenza e dintorni (tra cui i tre progetti della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana) sono stati organizzati due eventi pubblici online: due ottime occasioni per conoscere in concreto le varie proposte e procedere così a una scelta consapevole.

L’evento promosso da Prometeo Arci Faenza il 10 gennaio

Domenica 10 gennaio alle 20.45 sulla pagina facebook del circolo Arci Prometeo Faenza sarà possibile partecipare all’evento “Servizio civile: opportunità, informazioni, testimonianze”: nel corso della serata verranno fornite le informazioni necessarie per la compilazione del bando e si potranno fare domande ad alcuni giovani che hanno partecipato, o stanno partecipando, ai progetti di Servizio civile.

L’11 gennaio incontro con il Co.Pr.E.S.C. di Ravenna

Lunedì 11 gennaio, dalle ore 14.30 alle 16, il Co.Pr.E.S.C. (Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile) di Ravenna promuove un incontro online per approfondire il bando del Servizio Civile e presentare i vari progetti sul territorio faentino. Sarà possibile collegarsi direttamente al link sulla piattaforma Zoom

us02web.zoom.us/j/82206570885?pwd=UExLajBCd3M5V2Rta1k1ZVBiMmNvUT09#success

Per info si può contattare il Co.Pr.E.S.C. di Ravenna da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – 333 9606815 (anche whatsapp), mail operatorecopresc@gmail.com .

I progetti della Caritas Faenza-Modigliana

La Caritas diocesana di Faenza-Modigliana è presente nel bando con 3 progetti per un totale di 10 posti. Sono progetti con una durata di 12 mesi. Prevedono un impegno di 25 ore alla settimana oppure di 1.145 ore nel corso dell’anno, su 5 giorni alla settimana ed è previsto un rimborso spese di 439,50 euro al mese. Sono consultabili sul sito: www.caritasfaenza.it .

“Al loro fianco – Faenza”: 2 posti presso il Centro di Accoglienza femminile in centro a Faenza e 2 posti presso la struttura dell’A.M.I. a Fognano (Brisighella) per dare assistenza a donne in difficoltà, sole o con minori.

“Facciamo pace – Faenza”: 2 posti presso l’Ufficio Educazione alla Mondialità e 2 posti presso l’A.M.I., in centro a Faenza, per realizzare azioni di animazione culturale verso i giovani.

“Povertà al bando – Ravenna”: 2 posti per dare assistenza ad adulti in condizione di disagio che si rivolgono al Centro di Ascolto diocesano, in centro a Faenza.

Per ricevere informazioni sui progetti della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana si può contattare Erica Squarotti: 333-3535575, e-mail: serviziocivile@caritasfaenza.it . E per scegliere consapevolmente per quale progetto e sede presentare domanda, i giovani possono anche concordare una visita presso le sedi. Per informazioni sugli altri progetti proposti sul territorio provinciale, si può consultare il sito del Coordinamento provinciale degli enti di servizio civile: www.coprescravenna.it.

Come presentare domanda

La scadenza per le domande da parte dei giovani è prevista per lunedì 8 febbraio 2021 alle ore 14.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Si può accedere esclusivamente con credenziali SPID di livello di sicurezza 2.