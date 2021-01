Faenza. Al MIC sarà presentato progetto pilota nazionale di conservazione preventiva

Come riportato da IVG.it, il pannello in ceramica “Saludo al Mar” di Sosabravo sarà pioniere a livello nazionale nella conservazione del patrimonio artistico con tecnologie innovative. Grazie alla collaborazione di Barbara Checcucci, restauratrice di Beni Culturali nel settore ceramico, e della ditta specializzata in nanotecnologie e diagnostica per il restauro Siltea srl di Padova, è stato realizzato un progetto pilota nazionale di conservazione preventiva. Tale progetto – avviato nel 2019 e malgrado le limitazioni imposte dalla pandemia ripreso nel maggio 2020 – verrà presentato a Faenza nel mese di aprile 2021 nel convegno organizzato presso il Museo Internazionale delle Ceramiche.

Michele Cecchin, Ceo e direttore tecnico di Siltea, dichiara che: “il prodotto applicato, in grado di formare uno strato sottile, incolore e trasparente di silice vetrosa, isola la ceramica dal contatto diretto con gli agenti di degrado, senza alterazioni estetiche o cromatiche. Il monitoraggio del trattamento è stato condotto attraverso metodi non invasivi come la microscopia digitale a fibre ottiche. Le misure eseguite in situ hanno fornito dati positivi ed incoraggianti che potranno essere presi a modello per altri interventi di conservazione preventiva su più opere”.