Lions Club Dante Alighieri Ravenna dona 3mila euro alla Caritas: serviranno a pagare le utenze di famiglie in difficoltà

Il Presidente del Lions Club Ravenna Dante Alighieri Giorgio Palazzi Rossi, ha consegnato al Direttore della Caritas diocesana Ravenna-Cervia Don Alain Gonzales Valdes un contributo di 3mila euro che servirà a pagare utenze a famiglie in difficoltà.

L’ambito di intervento è stato concordato con il Direttore della Caritas. “Gli effetti dell’emergenza Covid – dichiara Don Alain Gonzales Valdes – si fanno sentire soprattutto sulle famiglie che erano già in difficoltà, ma la crisi lavorativa ha colpito in breve tempo e in maniera pesante anche molte altre famiglie ravennati, appartenenti al ceto medio, che si rivolgono alla Caritas con grande difficoltà. La situazione è gravissima, le richieste di aiuto sono in continuo aumento.”

“Al momento – continua Don Alain Gonzales Valdes – c’è l’urgenza di intervenire soprattutto per pagare bollette di utenze domestiche, che saranno gestite direttamente dalla Caritas. È sempre costante e fattiva la collaborazione tra Servizi sociali, CRI, Parrocchie e Associazioni di volontariato che consente di individuare le famiglie in difficoltà e scegliere i percorsi di sussidiarietà più idonei per le stesse”.

“Il Lions Club, durante questa terribile pandemia, opera nella solidarietà privilegiando un principio di prossimità territoriale, attraverso un aiuto concreto e diretto alla nostra comunità, dove strutture come Caritas che hanno sempre mantenuto aperta la loro porta, svolgono un importantissimo ruolo di sussidiarietà” aggiunge il Presidente Lions Club Ravenna Dante Alighieri Giorgio Palazzi Rossi.

La donazione si inserisce all’interno di un articolato Service Lions “Lavoro, famiglie e nuove povertà” che è intervenuto in molte situazioni con aiuti diversificati e proseguirà fino al termine dell’anno “lionistico”. Alla donazione erano presenti alcuni soci e il Lion Franco Saporetti Primo Vicegovernatore Distrettuale.