Un posto disponibile per svolgere il servizio civile all’Avis comunale di Faenza: come partecipare

Anche l’Avis Comunale di Faenza risponde presente alla chiamata del Servizio Civile universale e avrà un posto disponibile presso la propria sede per il 2021 all’interno del più ampio progetto dal titolo “Giovani per il dono e la salute – Nord”. Il Servizio civile universale è un’esperienza di grande valore etico, sociale e formativo. Il bando si rivolge ai giovani dai 18 ai 28 anni e ha una durata di 12 mesi. Ai volontari viene riconosciuto un contributo economico mensile di 439,50 euro e viene richiesto un lavoro attivo nella sensibilizzazione della cultura del dono, nella cura e supporto ai donatori, nelle molte attività associative.

La formazione che mettiamo in campo per le volontarie e i volontari è molto orientata agli aspetti comunicativi verso e tra i donatori e i volontari, la corretta gestione delle risorse comunicative e informative, la capacità di lavorare in team, quella di progettare con cura tutte le iniziative e saperne misurare e valutare gli esiti. La scadenza per fare domanda di partecipazione è lunedì 8 febbraio 2021 entro le ore 14. È possibile fare domanda solo online e attraverso credenziali Spid tramite il portale https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per indicare il progetto con sede a Faenza, indicare il codice: 147010 – AVIS COMUNALE DI FAENZA, 1 posto. Per informazioni: 0546-601098.