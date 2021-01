Società Nazionale Salvamento Sezione Ravenna: ultimi giorni per iscriversi al corso per diventare bagnino

La Società Nazionale di Salvamento Sezione di Ravenna informa che sono gli ultimi giorni per potersi iscrivere al corso per bagnino di salvataggio dai 16 anni ai 55 anni. Il corso avrà inizio il 20 gennaio 2021 ore 15.00 presso la piscina comunale di Ravenna e terminerà ai primi di maggio con esame finale e Commissione facente parte la Capitaneria di Porto di Ravenna, un medico specialista sul soccorso e rianimazione, e un maestro di salvamento della SNS.

Il corso è strutturato di lezioni pratiche in piscina il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.30, di lezioni teoriche, di lezioni sul primo soccorso e BLSD, di lezioni pratiche al mare di voga con il moscone. Il corso è completo per una buona preparazione all’attività di bagnino di salvataggio. Il brevetto è riconosciuto in tutti i paesi europei abilita la professione presso il litorale marittimo e acque interne (piscine laghi e fiumi) con rinnovo triennale. Il brevetto è valutato “titolo professionale di merito” per l’arruolamento volontario nella Marina Militare e nell’Esercito, per l’impiego dei militari delle FF.AA. e per l’attribuzione del credito formativo scolastico.

Per informazioni e iscrizioni c/o Confesercenti di Ravenna Piazza Bernini 7 tel. 0544. 292711 e cell. 347.2551698