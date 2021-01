Corso antincendio e di primo soccorso: Tchameni Tchienga (Terzo Mondo Odv) invita cittadinanza a seguirli

“Formarsi per servire adeguatamente ed in sicurezza l’utente è la motivazione fondamentale” dichiara il presidente dell’Odv “Il Terzo Mondo” Charles Tchameni Tchienga, che lo ha portato ad aderire e frequentare sia il corso di primo soccorso e sanitaria aziendale previsto ai sensi del dm 15 luglio 2003 n. 388. In attuazione D.Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., organizzato dall’Associazione Romagna Formazione E.T.S.A.P.S. – che quello di “Antincendio in attività a rischio medio” con Prova Pratica. D.Lgs 81/08 – DM. 10/03/98. organizzato da CNA – Ecipar Ravenna.

“Entrambi i corsi” -aggiunge Charles- si sono rivelati indispensabili ed opportuni non soltanto a livello personale ma, anche per lo svolgimento della sua missione nel volontariato dedita principalmente ai bambini, le donne ed alle famiglie in stato di diniego, nonché per la tutela dei diritti delle minoranze-. Missione che effettua con amore e passione.

Ringrazio tutti gli insegnanti e gli addetti per la loro professionalità e pazienza poiché nonostante per molti dei partecipanti fosse una prima volta, hanno saputo metterci tutti a nostro agio. Ringrazio il Comune di Ravenna in particolare l’assessorato all’immigrazione per aver promosso questa importante iniziativa, in quanto ora sono tante le persone (italiani e stranieri) atti ad assicurare e mantenere la sicurezza (primo soccorso e rischio medio – antincendio) dei propri associati e non solo, nel caso in ciu si trovano nei locali comunali e non solo, per svolgere le loro attività associative”, conclude Tchameni.