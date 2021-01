La Gioielleria Borgo D’Oro di Faenza si aggiudica il primo posto del Contest “Natale in vetrina”

Salgono sul podio del contest Instagram “Natale in vetrina”, organizzato a dicembre dal Consorzio Faenza C’entro, la Gioielleria Borgo D’Oro di Francesco Silimbani e Fattidicarte di Mariapia Gambino. La Gioielleria di corso Europa 10 si è infatti classificata al primo posto, seguita a pochi like di distacco, dalla vetrina dell’artista Mariapia Gambino, in piazza del Popolo 16, nell’iniziativa dedicata quest’anno al Natale e alle sue tradizioni.



Vetrina della Gioielleria Borgo D’Oro

Dall’8 dicembre 2020 all’8 gennaio 2021 le foto delle vetrine di diversi negozi faentini hanno partecipato al contest promosso sul profilo Instagram del Consorzio Faenza C’entro, suscitando, grazie ai loro originali allestimenti, l’attenzione di molti cittadini, che hanno messo tanti “cuori” alle loro vetrine preferite. Con il primo posto la Gioielleria si è aggiudicata uno spot pubblicitario su Radio Bruno di una settimana, offerto dal Consorzio Faenza C’entro. Al secondo classificato è andato invece uno spazio pubblicitario sul periodico quindicinale Genius. I vincitori sono stati premiati giovedì 14 gennaio dal Vicesindaco del Comune di Faenza, Andrea Fabbri e dal presidente del Consorzio Faenza C’entro, Sergio Scipi. Il presidente del Consorzio Sergio Scipi ha ringraziato tutti i partecipanti all’iniziativa per la proficua collaborazione e la grande disponibilità nel rendere il centro storico sempre attrattivo e accogliente.





Vetrina “Fattidicarte” e premiazione

“Natale in vetrina” faceva parte del programma delle iniziative natalizie organizzate da Faenza C’entro, grazie al patrocinio e al contributo dell’Amministrazione comunale, con il contributo della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese, con la collaborazione della cabina di regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.