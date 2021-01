Massa Lombarda. Riprese visite nella Cra Geminiani con possibilità di contatto attraverso parete plexiglas

Cra “Manuela Geminiani” di Massa Lombarda informa che sono riprese le visite ai degenti da parte dei parenti, con anche una novità. Dal 19 gennaio, infatti, durante le visite gli ospiti possono instaurare un momento più “intimo” con il proprio caro, avendo la possibilità di entrare in contatto con il proprio familiare in piena sicurezza attraverso una parete di plexiglas. Con questa modalità di visita è così possibile un contatto affettivo importante e “terapeutico”.

La nuova modalità delle visite è stata resa possibile grazie alla disponibilità della cooperativa sociale “Il Cerchio”, gestore della struttura, che attraverso sensibilità, attenzione e ricerca condotte di concerto con l’Ausl ha individuato questa soluzione per migliorare il momento di visita dei parenti. Tutti i protocolli di sicurezza, come la rilevazione delle temperature, l’igienizzazione delle mani, l’uso di guanti e mascherina, verranno comunque attivati per rendere sempre sicuri gli incontri. La sanificazione di tutte le superfici ad inizio e fine visita è un’ulteriore garanzia di igiene, così come la presenza di un operatore, affinché tutte le misure anti Covid vengano rispettate.

“È stata una grande emozione accarezzare mio padre Giuseppe che all’età di 101 anni e sette mesi ha ancora una grande forza – ha dichiarato Marina Giacometti, presidente del Comitato Famigliari Ospiti attivo nella struttura -. A nome mio e del Comitato che rappresento ringrazio tutti, in particolare la coordinatrice della Cra Geminiani Giulia Nappi per aver accolto ideato questo metodo”.

“Vedere le foto di Marina teneramente vicina al suo papà ci hanno commosso tutti – commenta Carolina Ghiselli, vicesindaco con delega alle Politiche Sociali -. In questo momento di grave emergenza sanitaria è bellissimo poter notare come piccoli gesti possano rappresentare molto per i nostri ospiti e per i loro famigliari”.

“La realizzazione di questa modalità è frutto di uno scambio continuo e proficuo tra l’Amministrazione Comunale, la gestione della struttura, l’Ausl e soprattutto il Comitato Famigliari Ospiti, che rappresentano, anche in questo momento di grave emergenza pandemica, un interlocutore importante per rilevare, monitorare e supportare il grande e importante lavoro della struttura”, ha concluso il sindaco Daniele Bassi.

Alla ripresa delle visite in struttura anche il sindaco Bassi si è recato personalmente alla Cra Geminiani per salutare la signora Amelia Formigatti, neo-centenaria. Rispettando tutte le misure di visita anti Covid il sindaco ha portato alla signora Formigatti i saluti e i complimenti dell’intera Amministrazione comunale.