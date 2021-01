Pinarella. Alla scuola primaria “G. Deledda” inaugurati nuovi dispositivi per la ventilazione

Nella mattina del 20 gennaio sono stati inaugurati i nuovi dispositivi di ventilazione donati dalla ditta LC Meccanica s.a.s. di Luca Camillini & C. di Montaletto di Cervia alla scuola primaria statale “G. Deledda” di Pinarella, facente parte dell’Istituto Comprensivo Cervia 2, con gli oneri dell’installazione e della manutenzione a carico dell’Amministrazione comunale di Cervia. Erano presenti l’assessore alla scuola del Comune di Cervia Cesare Zavatta, il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Cervia 2 Giancarlo Frassineti e Luca Camillini della ditta LC Meccanica. I dispositivi per la ventilazione meccanica controllata sono stati installati nelle 5 aule della scuola primaria, nella palestra e nella mensa e consentono un ricambio costante e modulabile dell’aria, senza bruschi abbassamenti della temperatura, tali da pregiudicare la salute dei ragazzi.

Gli impianti sono particolarmente utili e importanti soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, in cui sono state emanate norme e protocolli idonei a garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica in totale sicurezza. Fra le prescrizioni per il contrasto al covid-19 risultano infatti particolarmente efficaci il distanziamento interpersonale ed il ricambio dell’aria all’interno dei locali, e la periodica apertura delle finestre, col clima rigido, comporta un notevole abbattimento termico, con riduzione del comfort.

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giancarlo Frassineti, nel ringraziare il generoso donatore e l’Amministrazione comunale di Cervia, ha sottolineato la valenza dell’apporto della cittadinanza al benessere scolastico, in una proficua sinergia tra cittadini, Scuola, Ente locale, una comunità educante stretta intorno ai propri futuri cittadini, gli alunni. L’assessore Cesare Zavatta ha dichiarato: “La donazione da parte della ditta LC Meccanica di Montaletto è un gesto di grande sensibilità che dimostra attenzione nei confronti della scuola, dei ragazzi e del loro futuro. Un’iniziativa degna di lode, che acquista ancora più valore in questi momenti di precarietà in cui versano le aziende e le attività commerciali. E’ un’ulteriore dimostrazione di come Cervia sappia rispondere con altruismo e generosità in situazioni difficoltà e viva il profondo valore della comunità. L’amministrazione comunale ringrazia sentitamente la ditta LC Meccanica di Montaletto, per questa nobile azione”.

Il donatore Luca Camillini ha illustrato le finalità e le caratteristiche dei dispositivi, che aspirando aria dai locali e immettendone pulita, risultano ancora più utili per la salute degli alunni e del personale scolastico nell’attuale emergenza epidemiologica. Hanno presenziato all’inaugurazione anche il presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Cervia 2 Fabio Bertozzi, la referente del dirigente scolastico per la scuola “Deledda” Daniela Bartolini, il rappresentante del consiglio d’Istituto Marco Marocchi, i rappresentanti dei genitori delle cinque classi del plesso.