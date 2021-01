Servizio Civile, aperto bando per progetti nell’Ausl Romagna per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

Inserito nel bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale il programma presentato dall’Azienda USL della Romagna, dal titolo “La Salute di Tutti – Buone prassi per sostenere i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione dei cittadini appartenenti alle categorie fragili e favorire l’equità in sanità”.

Sono previsti due progetti per un totale complessivo di 32 posti disponibili per l’Azienda USL della Romagna, nelle province di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini.

Il primo progetto, con 24 posti disponibili, riguarda i servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, ed ha come titolo “Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, gli operatori volontari possono fare la differenza!”

Il secondo, con 8 posti disponibili, riguarda gli Uffici Relazioni con il Pubblico, ed ha come titolo “Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Health Care negli Ospedali di Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini. Con gli Operatori Volontari del Servizio Civile è più facile capirsi”.

Si tratta di una esperienza altamente formativa, di crescita umana e professionale aperta ai giovani.I progetti, della durata di 12 mesi, prevedono un monte ore complessivo pari a 1.145 ore che equivale ad un impegno medio di 25 ore settimanali. In tale periodo è possibile usufruire di permessi di assenza (20 giorni) e altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la partecipazione ad esami universitari, la donazione del sangue, ecc. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione entro il 15/02/2021 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line accessibile tramiteSPID all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .

Per informazioni sui progetti di Servizio Civile Universale dell’Azienda USL della Romagna: https://www.auslromagna.it/comunita/servizio-civile-universale; e-mail alessandro.marianidaltri@auslromagna.it; tel. 0547/394372.