A Bagnacavallo sono ripartiti i corsi gratuiti di italiano per stranieri

Dallo scorso lunedì 11 gennaio sono riprese a Bagnacavallo le lezioni dei corsi gratuiti di Lingua italiana e Cultura civica per stranieri, in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle regole per evitare contagi da Covid-19.

Le lezioni si svolgono tutti i lunedì e i mercoledì con inizio alle 19 presso la sede della Scuola media di via Cavour 1 con il funzionamento di tre gruppi-classe formati sulla base dei diversi livelli di conoscenza della lingua italiana: Livello iniziale di prima alfabetizzazione – Livello A1-A2 – Livello avanzato.

“Per imparare bene la lingua italiana – sottolineano gli organizzatori – è molto importante la presenza a scuola in modo da essere seguiti con cura dagli insegnanti, parlando insieme, leggendo, facendo esercizi e guardando video”.

Alla fine dei corsi saranno rilasciate attestazioni a coloro che avranno frequentato le lezioni con regolarità ed impegno; sarà possibile affrontare anche gli esami/test per conseguire la certificazione di competenza nella lingua italiana di livello A2 (quello richiesto per il permesso di soggiorno – iscrizione gratis), Livello B1, B2 (a pagamento, con l’Università di Siena). La certificazione di Livello B1 è richiesta anche per poter poi ottenere la cittadinanza italiana.

Le certificazioni possono essere inoltre utili per la ricerca di lavoro e la partecipazione a concorsi.

Per il livello avanzato, per gli allievi che non riescono a frequentare le lezioni in presenza a scuola si sta organizzando un corso online.

I corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri sono organizzati dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna (Cpia) e dall’associazione Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam e l’Istituto Comprensivo Berti.

Per informazioni rivolgersi al 333 9151946 oppure alla Biblioteca Taroni di Bagnacavallo (0545 280912).