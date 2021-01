Valle del Senio. Lions e Rotary donano carne pregiata di Vitellone di Razza Romagnola al Banco Alimentare

Lions Club Valle del Senio e del Rotary Club Castel Bolognese Romagna Ovest, Associazioni di Servizio che operano nella Valle del Senio, nel tentativo di dare una risposta concreta alla grave crisi economica e sociale causata dalla pandemia del Covid 19 e per venire incontro alla sempre crescente richiesta di cibo, anche fresco, da parte delle mense Caritative del territorio, si sono poste l’obiettivo di aiutare le persone più indigenti a soddisfare il bisogno primario di alimentarsi fornendo loro carni selezionate e pregiate.

Lions e Rotary hanno acquistato un bovino dal Consorzio Vitellone bianco dell’Appennino Centrale, ente che tutela le tre razze bovine di gran pregio chianina, marchigiana e romagnola. Il capo di bestiame è stato macellato e ne sono state ricavate porzioni messe sottovuoto secondo i canoni dalla legislazione vigente in materia di tracciabilità e sicurezza alimentare e donate al Banco Alimentare di Zello, nell’imolese. La consegna della carne al Banco è avvenuta in data 21 gennaio alla presenza delle due Associazioni e del Sindaco di Riolo Terme.

“Sarà ora compito del Banco Alimentare provvedere alla consegna della carne alle mense benefiche presenti sul territorio che a loro volta la distribuiranno gratuitamente ai soggetti fragili e vulnerabili della società che sono in costante aumento” spiegano da Lions e Rotary.

“Lo scopo di questo Service, oltre all’aiutare le famiglie colpite dalla crisi economica è stato anche quello di dare un po’ d’ossigeno alle attività produttive che operano nella filiera zootecnica, dagli allevatori agli agricoltori che indubbiamente sono tra quelli più colpiti dalla crisi economica, senza tralasciare il fatto che il settore della zootecnia rappresenta un baluardo per la salvaguardia dell’Appennino stesso” proseguono Lions e Rotary, che verificheranno se esistano i presupposti per far partire successivi ordinativi, “nella certezza di trovare nel territorio di vallata, ulteriori Associazioni, pubbliche o private, che sponsorizzino ulteriormente questo importante service al servizio delle persone più fragili” concludono.

In merito all’iniziativa del Lions Club Valle del Senio e del Rotary Club Castel Bolognese Romagna Ovest, il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi ha dichiarato: “Ho avuto l’onore di partecipare ad un’apprezzabilissima iniziativa di solidarietà. Un progetto destinato ad occuparsi con originalità di quella parte della nostra comunità, che sta maggiormente soffrendo gli effetti di questa crisi pandemica ed economica. Facciamo parte di una società che dimostra di essere grande, soprattutto quando si prende cura di chi è rimasto indietro. È esattamente questo il solco in cui anche oggi, si è posto un altro seme che germoglia solidarietà. Questo è il senso della donazione al Banco Alimentare, di carni pregiate di prima scelta di Vitellone di Razza Romagnola, derivante dagli allevamenti del Consorzio Tutela Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP”.

“Un’iniziativa di particolare valore promossa da Lions Club Valle del Senio e Rotary Club Castel Bolognese Romagna Ovest, due associazioni che dimostrano ancora una volta, di saper interpretare e sostenere con attenzione gli ambiti di criticità della nostra comunità” ha sottolineato Nicolardi.