Ravenna Eventi: rinviato il Memorial Day 2020, ma la solidarietà non si ferma

L’Associazione Ravenna Eventi, dopo avere a malincuore annullato il Memorial Day 2020, guarda al futuro, con il nuovo evento in programma per sabato 27 novembre 2021 nella basilica di San Francesco a Ravenna.

«Questa sospensione — rassicura la presidente Nicoletta Mazzetti — non muterà nella maniera più assoluta la nostra dedizione e la nostra volontà di fare; tutt’altro, pensare al futuro con lungimiranza ci aiuterà a superare qualsiasi ostacolo».

Confermato il progetto di solidarietà che, da vent’anni, Ravenna Eventi porta avanti attraverso la musica e in collaborazione con le missioni francescane. L’obiettivo del 2020 era la coltivazione di 20 dei 100 ettari bruciati nell’incendio che ha coinvolto la missione in Amazzonia: terreni che assicurano la sussistenza a numerose famiglie, che oggi si trovano in una condizione disperata.

«Ho accolto con commozione — spiega il missionario Padre Pozzobon — il progetto del Memorial Day per la piantagione di 20 ettari di terreno devastato dal fuoco in Amazzonia per dare una speranza a contadini poveri che hanno visto sparire tra le fiamme tutto il loro investimento, rimanendo così senza alcuna possibilità di sostentamento per la propria famiglia sia per il presente e tantomeno per il futuro».

Grazie al sostegno dei numerosi sponsor che hanno confermato il loro contributo per il prossimo concerto, il progetto di solidarietà destinato al Brasile è solo rimandato.