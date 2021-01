Grandissima adesione al corso di formazione per volontari della Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna

Sono state ben 99 le persone partecipanti alla prima lezione dell’annuale corso di formazione per volontari della Guardia Costiera Ausiliaria di Ravenna, che è iniziato lunedì scorso.

Un successo notevole, che riempie di soddisfazione il presidente Ivo Angelini e tutto lo staff di volontari che animano le attività della Guardia Costiera Ausiliaria VIII Regione Emilia-Romagna: un’organizzazione di volontariato che, dal 2001, opera a titolo di complementarietà con la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera per la sorveglianza e soccorso in ambito marittimo.

Il corso di formazione, che proseguirà per tutto il mese di febbraio con lezioni bisettimanali ogni lunedì e giovedì sera (per ora in modalità da remoto), si chiuderà il 4 marzo con un incontro con l’assessore comunale al Volontariato, Gianandrea Baroncini, e con i funzionari della Protezione Civile ravennate, che saluteranno i corsisti prima che affrontino il test finale di apprendimento.

Per chi volesse iscriversi in extremis, le iscrizioni – gratuite – sono aperte fino a domani, domenica 31 gennaio, rivolgendosi al 348 0058392 o scrivendo una mail a info@guardcostaus-ravenna.it