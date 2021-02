Bagnacavallo. Zona gialla, riapre il Museo Civico delle Cappuccine

In base alle disposizioni per le zone gialle, il comune di Bagnacavallo ha programmato di riaprire il Museo Civico delle Cappuccine Bagnacavallo e l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova da giovedì 4 febbraio. È inoltre già possibile recarsi alla Biblioteca e Archivio storico comunale di Bagnacavallo e scegliere i propri libri per il prestito.

Il Sindaco Eleonora Proni ha dichiarato: “Come Amministrazione comunale continueremo a lavorare per un’offerta culturale sempre più ricca. Questa mattina assieme all’assessore Monica Poletti abbiamo fatto un sopralluogo al centro culturale Le Cappuccine per incontrare il personale e definire i dettagli dei prossimi progetti.

Eleonora Proni

Dopo mesi che hanno visto gli istituti culturali fortemente penalizzati approfittiamo di queste opportunità per riscoprire il nostro patrimonio e per nutrirci di bellezza e di cultura”.