Lugo. Proseguono i lavori di riqualificazione in piazza Savonarola

Dopo il completamento della pavimentazione perimetrale nelle ultime ore sono in corso di installazione le vasche che ospiteranno le aiuole. Ad informare la cittadinanza il Sindaco di Lugo Davide Ranalli che ha aggiunto: “Un nuovo tassello completato, un percorso che prosegue senza sosta per ridare alla città un luogo da vivere nel centro storico di Lugo. Un progetto che non solo riqualifica un importante e storico spazio urbano, ma lo restituisce alla comunità che potrà così contare su un nuovo grande spazio all’aperto da vivere in piena sicurezza”.