Servizio Civile Universale, Comune di Ravenna organizza incontro online per illustrare i progetti

Si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni il bando per la selezione di volontari del Servizio Civile Universale, in scadenza il 15 febbraio 2021.

Sono tre i progetti resi disponibili dal Comune di Ravenna, ente promotore di Servizio Civile Universale, nell’ambito del programma “Aula Comune”, dedicati a 18 giovani desiderosi di intraprendere un percorso di volontariato e cittadinanza attiva a servizio della comunità e del proprio territorio.

Per illustrare i progetti e rispondere a domande, curiosità, dubbi e approfondimenti mercoledì 3 febbraio è in programma, in collaborazione con l’Informagiovani di Ravenna, un incontro online dalle 14.30 alle 17, con collegamento da remoto.

Si parte alle 14.30 con la presentazione dei tre progetti di “Aula Comune”: “Viaggia verso conoscenza, informazione, formazione” offrirà a 10 volontari la possibilità di effettuare un’esperienza presso la biblioteca Classense in via Baccarini 3; la promozione dei diritti umani, l’uguaglianza di genere, la cultura della pace e della non violenza saranno invece al centro del progetto “Presente e presenze – azioni interculturali al centro”, con sede di attuazione in via Oriani 44, per il quale sono previsti 4 posti; “Arte in Comune – percorsi di valorizzazione culturale per giovani generazioni” si svolgerà presso lo spazio espositivo PR2 a Palazzo Rasponi, in via D’Azeglio 2. Per questa proposta sono disponibili 4 posti che permetteranno agli operatori volontari di acquisire competenze nel campo dell’organizzazione di eventi culturali, come mostre, laboratori e workshop.

Dalle 15.30 alle 17 prenderà il via la presentazione di altri progetti a Ravenna e provincia, a cui faranno seguito le testimonianze di ex volontari del Servizio civile.

Per seguire l’incontro online è possibile collegarsi ai link: https://www.facebook.com/informagiovani.ravenna- https://www.youtube.com/user/InfogioRavenna.