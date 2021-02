La Rocca Brancaleone diventerà un luogo ancora più accogliente per cittadini e turisti. Sono infatti iniziati i lavori per l’ampliamento del punto di ristoro, aggiudicati attraverso un bando del Comune ad una associazione temporanea di imprese, che andranno a completare il percorso di valorizzazione dedicato a questa importante area della città. Nel nuovo allestimento sarà protagonista la cucina locale e l’obiettivo, spiegano dal Comune, è quello di essere pronti alla riapertura, imprevisti permettendo, per le festività pasquali.

Rendering

