Patrick Zaki. Lunedì 8 febbraio puntata speciale a “Le Nove in Regione” su LepidaTv e in diretta Facebook

Lunedì 8 febbraio, dalle 9 alle 9,30, su LepidaTV (canale 118) e in diretta sulla pagina Facebook dell’Assemblea legislativa andrà in onda una puntata speciale della trasmissione “Le Nove in Regione” – la rassegna stampa quotidiana con ospiti curata dal Servizio informazione e comunicazione dell’Assemblea – dedicata alla liberazione di Patrick Zaki a 12 mesi dal suo arresto. Interverranno Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, e Rita Monticelli, direttrice del Master Gemma all’Università di Bologna che Patrick Zaki frequentava prima di venire ingiustamente arrestato. Conduce Isabella Scandaletti, giornalista dell’Ufficio stampa assembleare.

L’Assemblea legislativa, dunque, nelle ore in cui viene lanciata sul web una raccolta firme per il riconoscimento della cittadinanza italiana, ricorda Patrick Zaki, divenuto un simbolo dei diritti umani negati, per aggiungere ancora una volta il proprio autorevole sostegno alla causa della liberazione del giovane studente egiziano.

Questo, dopo le lettere della presidente Petitti all’ambasciatore italiano in Egitto e al ministro degli esteri Luigi Di Maio, l’inaugurazione del “Ritratto di parole” (opera di Francesca Grosso, artista di calligraphy art) e numerose prese di posizione pubbliche per un’immediata liberazione del giovane studente egiziano, l’ultima delle quali in occasione della cittadinanza onoraria a Zaki conferita dal Comune di Bologna.