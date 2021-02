Alfonsine. Modifica sperimentale della viabilità su Via Pisacane

Sulla pagina Facebook del Comune di Alfonsine si legge che, in previsione dell’inizio lavori di ristrutturazione del tratto di Via Borse compreso tra via Mameli e viale Cervi, Via Pisacane subirà, in via sperimentale, modifiche alla viabilità diventando a senso unico.

Il progetto di ristrutturazione prevede già un intervento di razionalizzazione del traffico in tutto il comparto.

Il miglioramento e lo sviluppo del sistema della mobilità urbana, nell’ottica di una maggiore sicurezza stradale, è uno degli obiettivi principali dell’Amministrazione comunale e risponde peraltro a quanto richiesto dai cittadini durante i numerosi incontri con l’Amministrazione.

Il restringimento della carreggiata previsto per la realizzazione della pista ciclopedonale su Via Borse e la conformazione stessa delle due strade richiedono questa importante modifica, dal carattere sperimentale, per agevolare l’accesso all’area e favorire una maggiore sicurezza stradale di pedoni e ciclisti. Il senso unico, propedeutico alla realizzazione dei lavori di Via Borse, avrà direzione di marcia da Via Borse verso Via Mameli. Verranno inoltre ricavati parcheggi lungo il lato destro della carreggiata, tenendo conto anche della presenza di attività commerciali sulle due strade.