Lugo. Dal 15 febbraio l’ufficio postale di Villa San Martino riapre tre giorni a settimana

Da lunedì 15 febbraio l’ufficio postale di Villa San Martino tornerà a essere aperto tre giorni alla settimana, come prima dell’emergenza sanitaria. Poste Italiane ha infatti comunicato il ritorno al precedente orario di apertura, come richiesto negli ultimi mesi dall’Amministrazione comunale e dai cittadini della frazione lughese.

“L’apertura delle Poste di Villa San Martino per un solo giorno a settimana – commentano l’assessore al Decentramento Veronica Valmori e la presidente della Consulta di Villa San Martino-Zagonara Sonia Graziani – era un grave disagio per i cittadini e per le aziende del territorio. In questi mesi abbiamo quindi richiesto più volte a Poste Italiane l’apertura dell’ufficio di Villa San Martino almeno per tre giorni alla settimana, con il ritorno quindi all’operatività precedente alla pandemia. Un confronto costante e costruttivo, giunto finalmente al risultato che richiedeva l’Amministrazione comunale”.

Il Comune di Lugo ringrazia per il lavoro svolto e per la disponibilità la direzione di Poste Italiane di Ravenna e in particolare la dottoressa Fiorella De Sanctis, che ha sostenuto la richiesta dell’Amministrazione e della comunità. L’ufficio postale di via Provinciale Bagnara 68 tornerà quindi a essere aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45. Si ricorda agli utenti il rigoroso rispetto delle norme anticovid, come il rispetto della distanza interpersonale, il divieto di assembramento e l’obbligo di indossare correttamente la mascherina.

La riapertura e il ripristino del servizio dell’ufficio postale di Villa San Martino erano stati richiesti anche da quasi 200 cittadini in una apposita raccolta firme, inviata il mese scorso a Poste Italiane dal sindaco Davide Ranalli.