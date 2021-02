Due progetti di Servizio Civile Universale attivi nel Comune di Russi: come partecipare

Sono due i progetti di Servizio Civile Universale attivi nel territorio comunale di Russi.

PROGETTO DI AGRICOLTURA SOCIALE ORTINSIEME

Settore e Area di Intervento: Assistenza in agricoltura sociale

Luogo del servizio: Podere Ortinsieme, Via Provinciale Molinaccio 30, Russi (RA)

Durata del Progetto: 12 mesi

Periodo ipotizzato: giugno 2021 – maggio 2022

Ore settimanali: 30.



IN QUESTO ANNO POTRAI

Fare un’esperienza Innovativa e Concreta nell’ambito dell’Agricoltura Sociale

Acquisire Nuove Competenze che potranno Prepararti al Lavoro

Vivere un’Esperienza di Cittadinanza Attiva al Servizio dei più Deboli

Avere una Crescita Personale nelle Tue Relazioni, Lavorando in Gruppo

Imparare ad Ascoltare ed Essere Ascoltata

Prendere Decisioni con più Serenità e Consapevolezza.

Sul sito del Comune di Russi www.comune.russi.ra.it potete scaricare il bando completo e il volantino del progetto. Per assistenza alla presentazione della domanda e informazioni: Il Mulino sede in Via Boncellino 44 Bagnacavallo (RA), tel. 0545 936097 o 339 7542810, mail: segreteria@coopmulino.it oppure Simone Righi (Confcooperative Romagna), in Via di Roma 108 Ravenna, tel. 0544 37171, fax: 0544 215717, mail: romagna@confcooperative.it o righi.s@confcooperative.it

Consulta il sito: www.romagna.confcooperative.it o visita la pagina Facebook Confcooperative Romagna.



PROGETTO SERVIZIO CIVILE CON PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI

Luogo del servizio: Pubblica Assistenza di Russi, Piazza Farini 37, Russi (RA)

Durata del Progetto: 12 mesi

Ore annue: 1145

Ore settimanali: 25 ore su 5 giorni

La Pubblica Assistenza di Russi, anche quest’anno ha aderito al progetto Servizio Civile Universale, che prevede l’inserimento di un volontario all’interno della Associazione per volgere le attività previste dal bando.

La selezione per questo progetto sarà effettuata dai responsabili ANPAS. Per ulteriori informazioni contattare la Pubblica Assistenza Città di Russi: tel. 0544 583332 o 344 2870237 (Enrico Castellari, presidente).



Chi può fare domanda per il Servizio Civile?

Può candidarsi ogni giovane in possesso dei seguenti requisiti:

– aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

– essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea oppure cittadino non comunitario regolarmente soggiornate in Italia;

– non aver riportato condanna in Italia o all’estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto;

– non aver mai fatto il Servizio Civile;

– non aver in corso e non avere avuto rapporti di lavoro o di collaborazione superiore a 3 mesi con l’Ente a cui viene presentata la domanda.



IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SCADE LUNEDÌ 15 FEBBRAIO, ALLE ORE 14.00.

Si può presentare solo una domanda di partecipazione per un unico progetto. La domanda può essere inviata ESCLUSIVAMENTE ONLINE attraverso la piattaforma DOL tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema.

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.