Russi, al via “Giovani imprenditori slow”: percorso di partecipazione dedicato a giovani, sviluppo sostenibile e turismo

Martedì 9 febbraio, con la convocazione del primo incontro virtuale di tavolo delle associazioni, ha preso avvio l’originale percorso di partecipazione dedicato a giovani, sviluppo sostenibile e turismo del Comune di Russi.

Il percorso di partecipazione, che è riuscito ad ottenere un finanziamento della Regione Emilia-Romagna in seno al bando annuale sulla partecipazione, è dedicato a coinvolgere le associazioni locali, i cittadini e soprattutto le giovani generazioni in un progetto che riesca a stimolare l’attivismo, la formazione e l’imprenditoria giovanile, in un ambito di crescita sostenibile e guardando alla valorizzazione del patrimonio turistico e naturalistico locale.

“Il progetto nasce dalla rilevazione di alcune criticità – dichiara l’assessore del Comune di Russi Monica Grilli – quali uno scarso associazionismo giovanile e un faticoso inserimento per i giovani nel mondo del lavoro, il che può coincidere, per un Comune come il nostro, con l’abbandono del territorio da parte dei ragazzi”.

“Allo stesso tempo – prosegue Grilli – ci siamo accorti delle ricchezze e opportunità non ancora adeguatamente esplorate del nostro territorio: prodotti di qualità, un’offerta culturale e naturalistica di rispetto, una rete di percorsi ciclopedonali da scoprire”.

Il percorso partecipativo ha l’obiettivo di mettere in dialogo i bisogni e i punti di forza, attivando reti giovanili con l’ottica di sviluppare, nel lungo termine, opportunità formative e imprenditoriali a livello di turismo locale, senza perdere di vista l’impronta green e sostenibile che l’Amministrazione comunale intende dare alle proprie politiche di sviluppo del territorio.

Le attività previste si svilupperanno nei prossimi mesi e andranno dunque a coinvolgere la cittadinanza, sperimentando l’innovativa integrazione tra strumenti classici di partecipazione dei cittadini e nuove forme digitali, riducendo il contatto e i rischi connessi al permanere di una soglia di attenzione alta in relazione al Coronavirus.