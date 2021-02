Russi. Nasce il progetto “Insieme si Cresce” in collaborazione con Centro Paradiso e Linea Rosa

Grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Russi ha realizzato il progetto “Insieme si Cresce” in collaborazione con il #CentroParadiso e #LineaRosa

Dopo alcuni incontri con la psicologa e operatori del settore, i ragazzi e le ragazze, durante tre laboratori multidisciplinari, hanno trasformato le loro emozioni/esperienze, realizzando il fumetto “Violenza di Genere – Piccole Storie”, il brano “Fiocco bianco”, lo Spot pubblicitario “Facciamo sparire gli stereotipi”.

Sul sito del Comune di Russi potete vedere tutti i materiali realizzati durante i laboratori e avere maggiori informazioni sul progetto

Questo progetto è stato pensato e voluto per realizzare una reale inclusione, per valorizzare le individualità, per educare le nuove generazioni al valore positivo delle differenze e alla cultura del rispetto. Solo attraverso la conoscenza è possibile acquisire consapevolezza di pregiudizi e stereotipi, ancora fortemente radicati nella nostra società; le agenzie educative hanno il compito di fornire strumenti e metodologie per superarli, proponendo interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

Con i ragazzi e le ragazze non basta parlare: occorre fare in modo che, attraverso un’attività operativa, possano elaborare le informazioni fornite dagli incontri informativi, trasformandole in prodotti concreti che portino la loro firma.

I ragazzi diventeranno così comunicatori dei contenuti, anche nei riguardi dei destinatari indiretti (amici, famiglie…) moltiplicando le persone che entreranno a contatto con l’esperienza e i suoi contenuti. Dopo la fase teorica, coordinata dalla psicologa e da operatori del settore, i ragazzi e le ragazze frequentanti il Centro Paradiso si sono cimentati in un laboratorio operativo multidisciplinare dove hanno trasformato le loro idee, le loro emozioni, i loro vissuti in fumetto, spot pubblicitario e in musica