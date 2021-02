Tornano i corsi di intreccio, cesteria e impaglio dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova

Ritornano nei mesi di marzo e aprile i corsi di intreccio, cesteria e impaglio proposti dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo per avvicinarsi all’antica arte dell’intreccio del selvatico e riscoprire l’artigianato tradizionale.

I quattro appuntamenti previsti, che vanno sotto il titolo di Raccoglitori creativi, prevedono per il 13 e 14 marzo i corsi di cesteria in salice e di impaglio della sedia e per il 17 e 18 aprile i corsi di intreccio caotico e di intreccio delle erbe palustri.

I corsi sono rivolti ad adulti che, sotto la guida di esperti maestri, conosceranno caratteristiche e modalità di preparazione delle materie prime e apprenderanno le tecniche base di intreccio per realizzare un manufatto.

Per quanto riguarda il corso di cesteria in salice (13-14 marzo – max 10 persone), a tenerlo sarà il maestro Rodolfo Onori: i materiali impiegati saranno salice e canna comune e i partecipanti dovranno portare un paio di cesoie, un coltellino e un grembiule da lavoro.

Il corso di impaglio della sedia (13-14 marzo – max 6 persone) sarà invece tenuto dal maestro Fortunato Caruso: il materiale impiegato sarà la carice e i corsisti dovranno portare un paio di forbici, un grembiule da lavoro e una sedia da impagliare.

Il mese successivo prevede il corso di intreccio caotico (17-18 aprile – max 8 persone) con la guida di due maestri, Arianna Ancarani e Aurelio Piano: i materiali impiegati saranno salice, vitalba, sanguinello e ulivo, mentre i partecipanti dovranno portare un paio di cesoie, un coltellino e un grembiule da lavoro.

È in programma inoltre il corso di intreccio delle erbe palustri (17-18 aprile – max 6 persone) con il maestro Luigi Barangani: tifa e giunco lacustre saranno i materiali impiegati, un paio di forbici e un grembiule da lavoro i materiali da portare.

Tutte le lezioni si terranno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 e si svolgeranno secondo i protocolli di sicurezza anti-Covid.

Costo di ogni corso 90 euro a persona per entrambe le giornate, tutto compreso.

È già possibile iscriversi (prenotazione obbligatoria).

Per informazioni e iscrizioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri

via Ungaretti 1 – 48012 Villanova di Bagnacavallo

tel. 0545 47122

erbepalustri.associazione@gmail.com

www.erbepalustri.it